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Rusya: Rus gemileri Akdeniz'de Yunan ve Alman bayraklı geminin 68 yolcusunu kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Rus gemilerindeki mürettebatın yardımıyla tehlikede olan Alman ve Yunan bayraklı gemiden 68 yolcunun kurtarıldığını bildirdi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Rusya: Rus gemileri Akdeniz'de Yunan ve Alman bayraklı geminin 68 yolcusunu kurtardı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus donanmasının Akdeniz'de görev yapan Kuzey Filosuna bağlı Amiral Gorşkov fırkateyni ile eşlik ettiği Rus kuru yük gemisi Pijma ve mürettebatının Yunanistan kara sularında tehlikede olan Avalon gemisindeki 68 yolcuyu kurtardığı belirtildi.

Yunan ve Alman bayraklı gemiden imdat çağrısı alması üzerine Rus gemilerinin rotasını değiştirdiği ve tehlike bölgesine gittiği kaydedilen açıklamada, "Kurtarma operasyonu başarılı oldu. Gemide mağdur olanlar Pijma kuru yük gemisine tahliye edildi ve gereken tıbbi müdahaleler yapıldı." ifadelerine yer verildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • gemi
  • yolcu

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