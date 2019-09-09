27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7578
  • 6,3675
  • 278.408
  • 100491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rusya Savunma Bakanı'ndan 'simetrik adım atma' çağrısı

Fransa ve Rusya arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, silahlanma yarışını önlemek için 'simetrik adım atma' çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 'ABD bir bölgeye sistem konuşlandırmadıkça', kendilerinin de konuşlandırmayacağını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya ve Fransa arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Nükleer Anlaşma´dan çekilmesinin ardından stratejik istikrarın durumunu detaylı olarak görüştük. Bizim konu hakkındaki görüşümüz gayet açık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunu defalarca dile getirdi. ABD bir bölgeye sistem konuşlandırmadıkça, biz de konuşlandırmayacağız" dedi.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Paris ve Moskova'yı, Avrupa'da stratejik istikrarın inşası için birlikte çalışmaya davet etti. Fransız Bakan, "Avrupa´daki stratejik istikrarın durumunu daha iyi hale getirmek için birlikte çalışmalıyız, çünkü Rusya ile güçlü ve net ilişkilerimiz olmadığı müddetçe Avrupa asla güvende olmayacak" ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Rusya ve Fransa'nın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerden sonra, Avrupa'da silahlanma yarışını önlemek için 'simetrik adım atma' çağrısında bulundu.
 

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’den Türkiye’ye yaptırım çıkışı

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’den Türkiye’ye yaptırım çıkışı

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Başkan Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalog

Başkan Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalog

Bakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Bakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hesabını gizliye aldı

CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hesabını gizliye aldı

Bakan Selçuk'tan Diyarbakır annelerine destek ziyareti!

Bakan Selçuk'tan Diyarbakır annelerine destek ziyareti!

Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbeci teröristlere verdiği cevap unutulmadı

Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbeci teröristlere verdiği cevap unutulmadı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı

Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA