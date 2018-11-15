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Rusya Savunma Bakanlığı nükleer gemileriyle Barents Denizi’nde tatbikat yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Barents Denizi’nde tatbikat yaptı.

  • İHA
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Rusya Savunma Bakanlığı, kuzey filosuna bağlı Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Norveç ve Rusya arasında bulunan Barents Denizi’nde tatbikat gerçekleştirdi. Denizaltı savar, nükleer denizaltı, kruvazör gemileri ve nükleer gemiler Büyük Petro ve Büyük Peter isimli gemilerle yapılan tatbikatta senaryoya göre test edildi. Tatbikatta gerçek torpido füze savunma sistemleri kullanılırken, çok sayıda Rus askeri de tatbikatta görev aldı.
 
Rusya’nın Kuzey filosunun bölgede yaptığı tatbikatlar İskandinav ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Rusya’nın Kuzey filosu ise bu bölgedeki tatbikatlarını tepkilere aldırış etmeden sürdürüyor.

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