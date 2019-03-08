Rusya Savunma Bakanlığı: Türk Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat gerçekleştirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu'nun, Türk Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.
- star.com.tr
Rusya'nın Karadeniz Filosu Sözcüsü Alexei Rulyov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ile Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerin, Karadeniz'de olası mayın tehlikesine karşı ortak bir tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rulyov açıklamasında, ''Karadeniz Filosunun Novorossiysk'teki Deniz Üssünde bulunan devriye gemisi Vasilİ Bikov ve mayın tarama gemisi Valentin Pikul'un mürettebatı, Türk Burgazada ve Akçay'ın mürettebatıyla birlikte Türk-Rus ortak çalışmasını icra ettiler.'' ifadelerini kullandı.
Rulyov açıklamasında mürettebatların, Karadeniz'deki iki deniz gücü arasında birlikte çalışabilirliği artırmak için kısa süreli ortak bir tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.
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