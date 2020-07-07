AA 07 Temmuz 2020 Salı 11:28 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 11:33

Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı gerekirken, 2014'ten beri yardımların yapılmasına olanak sağlayan BMGK kararı da 10 Temmuz'da sona eriyor.

Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden iki sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan yardım yapılabiliyor.

BM, özellikle Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib için hayati derece önem taşıyan yardım mekanizmasının süresinin bir yıl daha uzatılmasını istiyor.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, daha önceki vetolarıyla yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısını 4'ten ikiye indiren Rusya, bu sefer de Babüsselame'ye açılan Öncüpınarı BMGK'de veto hakkını kullanarak kapatmakla tehdit ediyor.



BM'ye göre İdlib'de yaşayan 3 milyona yakın kişinin yüzde 70'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, İdlib ve çevresinde 5 yaş altı her 10 çocuktan 3'ünün büyüme geriliğinin olduğunu, gıda ve ilaca erişimi bulunmayan Suriyeli annelerin bazılarının çocuklarına ot pişirdiğini belirterek, ''Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın 12 ay daha yenilenmesi gerek.'' çağrısı yapmıştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise AA muhabirine, Türkiye üzerinden iki sınır kapısından ocak ayından beri 1613'ü Öncüpınar'dan olmak üzere 8 bin 468 yardım konvoyu gönderildiği bilgisini verdi. Nisan ve mayısta 1,3'er milyon Suriyeliye ulaşıldı.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nın kapanması ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'ye yaptığı operasyon alanlarına gönderilen insani yardımları etkileyebilir.

Geçen yıl ikisi Türkiye'den olmak üzere Suriye'ye yardımların yapıldığı 4 sınır kapısı bulunurken, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından bunlar 2'ye indirilmişti. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatılmıştı.

Her yıl 12 aylığına yenilen BMGK kararı yine Rusya'nın itirazları üzerine 6 aya düşürülmüştü.