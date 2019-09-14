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Rusya, Türkiye'ye teklif etmişti: Nefesleri kesti

TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Rus yapımın yeni nesil savaş uçağı Su-35, antrenman uçuşu yaptı. Su-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti. 
 
Başkan Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.
  
Dün İstanbul'a iniş yapan SU-35 uçağı, bugün ise antrenman uçuşu gerçekleştirdi. Su-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. 
 
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
 
TÜRKİYE'YE TEKLİF EDİLMİŞTİ
 
Rusya, Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
 

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

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