Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Meyer-Landrut: Mülteci dalgasından bahsetmek mümkün

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:14

Temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Meyer-Landrut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

AB ülkelerinin Rusya'ya karşı birçok yaptırım getirdiğini belirten Meyer-Landrut, böylesi bir saldırganlığa karşı durulması gerektiğini ifade etti.

Meyer-Landrut, Ukrayna'nın yanında dayanışma içinde olunması gerektiğini vurgulayarak Türk hükümetinin de yaptığı açıklamayla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını, uluslararası düzen için beraber mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kabul edilemez askeri saldırısı karşısında Ukrayna ve halkıyla güçlü bir şekilde tam dayanışma içinde olduklarını belirten Meyer-Landrut, "Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısını çok güçlü bir şekilde kınadık ve kınıyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği aynı zamanda önemli kararlar aldı ve şimdiye kadar hiç eşi benzeri görülmemiş ekonomik ve finansal yaptırımları devreye soktu ve buna ek olarak da Ukrayna'ya destek veriyor. Üye ülkeler aracılığıyla askeri destek de veriyor." ifadesini kullandı.

- "MÜLTECİ DALGASINDAN BAHSETMEK MÜMKÜN"

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, savaşın sivil mağdurları olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"İnsanlar Romanya'ya, Polonya'ya sınırdaki ülkelere kaçıyorlar. Bir mülteci akınından daha doğrusu mülteci dalgasından bahsetmek mümkün. Avrupa Birliği üye ülkeleri mültecilere kapılarını açıyor. Bu dalga ne kadar büyüyecek? Bunu öngörmek, tahmin etmek oldukça zor ama mültecilerin karşılanması ve o ülkelere alınması konusunda siyasi olarak da destek vermeye devam edeceğiz.

Savaşın gerçekten çok kötü bir durum olduğunu dile getiren Meyer-Landrut, "Savaş sona ermeli. Avrupa'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmış olması Avrupa güvenliği ve bu kıtayla ilgili yapılacak görüşmeleri, tartışmaları etkileyecek bir dönüm noktası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.