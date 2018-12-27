Rusya ve ABD'den taht kavgası: Kral Selman'ın yerine kimin geleceğine Suud halkı karar verir

Muhammed bin Selman'ın 2017 yılı ortalarında yumuşak saray darbesiyle veliaht prensliğe yükselmesiyle taht tartışmaları ülke içerisinde ve uluslararası kamuoyunda ses getirmeye başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Temsilcisi Mikhail Bogdanov, Moskova'da yaptığı açıklamalarda ABD'li yetkililerin Suudi Arabistan'daki taht tartışmalarına karışmalarına tepki gösterdi.

Muhammed bin Selman'ın ve diğer prenslerin tahtta hakkı olduğunu belirten Bogdanov, "Suudi Arabistan halkı ve idaresi tahtın kime geçeceğine karar verir. ABD'den veya herhangi bir ülkeden şahsın bu tartışmalara girmesi tasavvur edilemez. Bu konu Suudi Arabistan'ın iç meselesidir." dedi.

Kaşıkçı cinayeti sonrası ülkesine döndü

Suudi Arabistanlı üst düzey yetkililerin İstanbul'da başkonsolosluk içerisinde gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı vahşi bir şekilde öldürmesi uluslararası basına bomba gibi düşmüştü.

Detayların ortaya çıkmasıyla, işlenen vahşi cinayetin arkasında üst düzey Suudi yetkililerin olduğu ortaya çıkmış ve gözler Veliaht Prens İbn Selman'a çevrilmişti.

ABD Kongresi ise cinayetten Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutmuş ve ilişkilerin kesilmesi gündeme gelmişti.

Birçok ülke Suudi Arabistan'a sert tepki gösterirken, Londra'da yaşayan Kral Selman'ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz yıllar sonra ülkesin dönme kararı almıştı.

Veliaht Prens Selman'ın krallık içerisindeki sert tutumları, Yemen'de katliamlara imza atması ve son olarak da Kaşıkçı cinayetinde adının geçmesi ülke içerisinde bir taht değişikliğini gündeme getirmiş, hemen akabinde ise Kralın kardeşi Riyad'a dönmüştü.