Rusya'da eğitim aldılar: Bizim için bir gurur

DHA 04 Mart 2021 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 10:59

Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı süren Akkuyu NGS'de görev alan Türk mühendisler, nükleer enerji alanında ülkelerine hizmet edecek projenin yapımında görev almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Santral inşaatında Nükleer Güvenlik Birimi Fiziksel Hesaplamalar Başuzmanı Abdullah Safa Duman, Rusya'da 6.5 yıllık eğitim sürecinden geçtikten sonra Türkiye'ye döndüklerini söyledi. Türkiye'nin nükleer alanında yetişmiş ilk mühendisleri olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Duman, "Sorumluluklarımızın, çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Rusya'nın nükleer alanında 75 yıllık tecrübesi var. Burada bizimle birlikte çalışan Rus uzmanlar da tecrübelerini bize aktarıyor. Şu an nükleer santralin alanının çevresindeki ilçelerde gelişim söz konusu. Türkiye'de de gelecekte büyük ölçekte gelişmelere tanık olacağız. Türkiye enerjide maalesef dışa bağımlı bir ülke. Nükleer santral ile dışa bağımlılık azalacak" dedi.

'PROJEDE YER ALMAK GURUR VERİCİ'

Nükleer Malzeme Muhasebe ve Kontrol Başuzmanı Ebru Adıgüzel de, nükleer alanında yetişmiş mühendisler olarak öncü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Rusya'da aldıkları eğitimin ardından ileri derecede Rusça öğrendiğini dile getiren Adıgüzel, "Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği'nde okuyordum. Okulumuza Rusya'da eğitim konusunda bilgilendirmeye geldiler. Bunun üzerine bilinçli bir şekilde Rusya'ya gitmeye karar verdim. Çünkü nükleer santrali Ruslar kuracaktı ve tüm dokümanlarımız Rusça olacağı için orada eğitim almamın doğru olacağını düşündüm. Okulumu yüksek başarı diploması ile bitirdim. Nükleer santralde çalışmış tecrübeli insanlardan eğitim almak çok güzel bir duyguydu. Çok geliştirici oldu. Yaşadığım kent bilim kentiydi. Tanıştığımız insanların büyük bir bölümü nükleer alanında çalışıyordu. Bu projede yer almak benim için gurur verici. Ülkemizde enerji açığı var. Enerji açığını kapatacak en hızlı, en temiz ve en doğru şekilde karşılayacak enerji, nükleer enerjidir. Ben de öncülerden bir olmaktan dolayı gurur duyuyorum" diye konuştu.