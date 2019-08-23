Putin orduya talimatı verdi: Hazır olun!
Rusya Devlet Başkanı Putin, orduya ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olması talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, orduya ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olması talimatı verdi.
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