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Ekonomi

Rusya'da sanayinin çarkları yavaşladı

Rusya'da sanayi üretiminin büyüme hızı mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3'ten yüzde 0,3'e geriledi.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:39
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Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl martta mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,3 arttı.

Ülkede şubatta yüzde 3,3 büyüyen sanayi üretimi böylelikle büyüme hızını geçen ay yavaşlatırken, sanayi üretimi bu yılın ocak-mart döneminde ise yüzde 1,5 büyüdü.

Öte yandan Rusya’da hafif araç üretimi de yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 15,8 azalarak 323 bin adede düştü.

Rusya’nın sanayi üretimi 2019’da yıllık bazda yüzde 2,4 büyümüştü.

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