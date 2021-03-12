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Rusya'da silah kaçakçılarına dev operasyon! 72 kişi gözaltına alındı

Rusya'da silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yapılan eş zamalı baskınlarda çok sayıda ağır silah ele geçirilirken, 72 kişi ise gözaltına alındı.

DHA12 Mart 2021 Cuma 15:38 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 15:38
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Rusya'da Güvenlik Servisi (FSB) 28 kentteki yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 251 ateşli silah ele geçirilirken, 72 kişi de gözaltına alındı. Rusya Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, 28 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 37 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı ifade edildi. FSB Sözcüsü basına yaptığı açıklamada "FSB, İçişleri Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Rus Muhafızları ile işbirliği içinde, gizli atölyelerde sivil silahların savaş özelliklerinin restorasyonunda yer alan 72 kişi gözaltına alındı" denildi.

CEPHANELİK BULUNDU

Operasyon düzenlenen yeraltı silah atölyelerinde 251 ateşli silah, 80 kg patlayıcı, 21 topçu mühimmatı, 9 el bombası, 25 binden fazla çeşitli kalibreli mermi, 46 sessiz atış cihazı ele geçirildi. Ayrıca bir havacılık makineli tüfeği ShKAS, üç makineli tüfek, 26 saldırı tüfeği (AK-103, AKM, AK-74, AKS-74U), 24 hafif makineli tüfek, 130 tabanca ve 67 tüfek baskınlar sırasında el konuldu.

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