Rusya'dan ABD'ye protesto notası!

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 19:47 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 19:47

Zaharova, ABD ve NATO ülkelerinin Rus sınırlarına yakın Karadeniz'deki faaliyetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

NATO'ya ait "CL-600" tipi keşif uçağının, 3 Aralık'ta Karadeniz'in açık sularında 9 bin 200 metre yükseklikte uçuş yaparak sivil uçaklar için belirlenen hava trafik rotası üzerinden uçtuğunu anımsatan Zaharova, NATO ve ABD'nin Rus sınırları boyunca yürüttüğü askeri faaliyetlerinin artmaya devam ettiğini vurguladı.

Zaharova, "Amerikan ve NATO müttefiklerinin askerleri, sınırlarımızı koruyan sistemlerini test etme girişimlerinden sivil uçaklara karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya başladı. Bu da hava sahası ve insan hayatının güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu kışkırtıcı eylemler nedeniyle ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine bu tür pervasızlığın tehlikeli sonuçlarıyla uyaran protesto notası verildi." ifadelerini kullandı.

NATO ülkelerinin bu tür faaliyetlerinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Zaharova, 1944 tarihli Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu çerçevesindeki temel uçuş prensiplerinin ihlal edildiğini savundu.

Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD ve NATO üyelerinin faaliyetlerine gerekli karşılık verme hakkını kendimizde saklı tutarak, güvenliğin garantileri ile ilgili yapıcı diyalog kurmaya, havada ve denizde tehlikeli olayları önleme seçenekler dahil askeri siyasi gerginliğin azaltılması için yolları istişare etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkan tehditleri önlemek ve ortadan kaldırmak için elimizdeki tüm araçlar kullanılacaktır."