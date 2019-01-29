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Rusya'dan Bolton'un gizemli notuna tepki

ABD’nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Venezuela’ya yaptırım kararının ardından elinde tuttuğu not defterinde, '5 bin asker Kolombiya'ya' yazısı tartışma başlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bu tartışmalara katılarak ABD’ye tepki gösterdi.

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Venezuela'da yaşanan yönetim krizi ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin krizin büyümesindeki rolü dünya kamuoyunda konuşulurken, ABD'nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Venezuela'ya yaptırım kararının ardından elinde tuttuğu defterdeki , ‘5 bin asker Kolombiya'ya' notu yeni tartışmalar başlattı. Yaşanan olaya bir yorum da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tarafından geldi. Zaharova sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Venezuela'ya 'demokrasi götürmenin', diğer bir deyişle ülkedeki krizin, özellikle de Kolombiya üzerinden istikrarsızlaştırıldığını hatırlatırım. Batı'nın son yıllarda çok endişeli olduğu seçimlerden siber güvenliğe, iç işlerine müdahale etmemenin nasıl olduğunu da siz sorun" ifadelerini kullandı.  

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