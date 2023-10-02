İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4511
  • EURO
    28,8979
  • ALTIN
    1618.53
  • BIST100
    8486.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Rusya'dan Dnipro'ya hava harekatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipro bölgesindeki bir hava üssünde Ukrayna ordusuna ait yakıt depolarını ve havacılık silahlarını vurduklarını bildirdi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 18:08 - Güncelleme:
Rusya'dan Dnipro'ya hava harekatı
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus topçu birlikleri, operasyonel-taktik, hava kuvvetleri, füze birlikleri ve insansız hava araçlarının, saldırılarıyla Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki askeri birlikleri yenilgiye uğrattığı belirtilen açıklamada, "Dnipro bölgesindeki Dolgintsevo hava üssünde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yakıt depoları ve havacılık silahları imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 483 uçak, 250 helikopter, 7 bin 359 insansız hava aracı, 439 hava savunma füze sistemi, 12 bin 266 tank ve zırhlı araç, 1159 çok namlulu roketatar, 6 bin 623 obüs ve havan topu ile 13 bin 700 özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.