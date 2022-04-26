Rusya'dan nükleer savaş mesajı: Tehlike gerçek

Rusya devlet medyası ile gerçekleştirdiği söyleşi sırasında söylemlerinin sertleştiği görülen Lavrov'a Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmanın önemi ve mevcut durumun 1962'deki Küba Füze Krizi ile kıyaslanıp kıyaslanamayacağı ile ilgili sorular yöneltildi.

Söyleşinin Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan notlarına göre, Lavrov "Risk, artık dikkate değer" dedi.

Lavrov "Ben bu riskleri artırmak istemem. Çoğu kişi isteyecektir. Tehlike oldukça ciddi ve gerçek. Hafife almamalıyız" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın korku yaratma girişimlerini bir zayıflık belirtisi olarak nitelendirdi.

Lavrov'un söyleşisinin ardından Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kuleba "Dünyayı korkutarak Ukrayna'yı desteklemekten alıkoymak için son bir umut. Bunun tek anlamı Moskova'nın yenilgiyi hissetmeye başladığıdır" dedi.

ABD'NİN MÜHİMMAT YARDIMI

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Ukrayna'ya 165 milyon dolar değerinde mühimmat göndermek üzere bir olağanüstü kararı onayladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, mühimmat yardımı kapsamında havan topu savunmasında kullanılmak üzere ağır silahlar, tank ve roket fırlatıcılar gönderilebileceği ifade edildi.

Rusya'nın Washington büyükelçisi, Batılı devletler tarafından gönderilen silahların çatışmaları tırmandırdığı uyarısında bulunarak ABD'ye sevkiyatları durdurma çağrısında bulundu.

Lavrov "NATO, özünde Rusya ile aracısı olan bir savaş halinde ve aracı devleti silahlandırıyor. Bu savaş demektir" dedi.