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Güncel

Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif! Bir tane karada, bir tane de denizde kurulacak

Putin'in uzayla ilgili Türkiye ile beraber çalışmaya niyetli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini sağ olsun yaptılar' dedi.

30 Eylül 2021 Perşembe 13:21 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:21
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Soçi dönüşü basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in uzay çalışmalarıyla ilgili teklifte bulunduğunu açıkladı.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE TEKLİF

Putin'le Türkiye'nin uzay çalışmaları hakkında konuştuklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin, uzayla ilgili Türkiye ile beraber çalışmaya var. Uzayla ilgili atılabilecek adımlarla ilgili de heyetlerimizi, ekiplerimizi çalıştıracağız. Yapılacak çalışmayla da bunun zamanlamasını, yol haritası belirleyeceğiz. Ona göre de inşallah ilerleyeceğiz. Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var. Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini sağ olsun yaptılar. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızı görevlendirerek çalışacağız" dedi.

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