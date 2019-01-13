Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, “Kommersant” gazetesine verdiği röportajda, “İkili askeri teknik işbirliği egemen ülkelerin ayrıcalıklarıdır. Sorun şu ki, Ukrayna iç silahlı kriz yaşıyor, başka bir deyişle iç savaş var. Bu iç krizin uluslararası yansıması da var, çünkü çoğu ülke ve uluslararası kuruluş, barış sürecinde aracılık yapıyor ve bu ülkeler sorunun sadece barışsal yollarla çözülmesini istiyorlar. Bu yüzden, Kiev rejimine silah sevkiyatı Ukrayna krizinin kötüleşmesine neden olmamalı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İHA alımı konusunda daha önce anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 İHA alımı için anlaşma imzalandı" ifadesini kullanmıştı.

Bayraktar TB2'nin operasyonel ve taktik İnsansız Hava Aracı sisteminin yüksek teknoloji özelliklerine sahip olduğuna dikkati çeken Poroşenko, "Yüksek teknolojik özelliklerin yanı sıra zırhlı araçların, savunma amaçlı inşa edilmiş askeri yapıların ve deniz hedeflerinin imha edilmesinde bu araca yüksek hassasiyetli roketler de ilave edilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.