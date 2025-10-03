İSTANBUL 25°C / 16°C
Güncel

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: Enerji altyapısı hedef alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmeler ile gaz ve enerji altyapı tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını duyurdu.

3 Ekim 2025 Cuma 14:06
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: Enerji altyapısı hedef alındı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiği aktarılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve bu işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesislerine karadan, havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırının hedefine ulaştığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bildirildi.

