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Rusya'dan Zelenski için ''fiziksel tasfiye'' çağrısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, dün gece Kremlin'e yapılan saldırıyı 'terör eylemi' şeklinde tanımlayarak “Bugünkü terör saldırısının ardından Zelenski ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı.” dedi.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 20:53 - Güncelleme:
Rusya'dan Zelenski için ''fiziksel tasfiye'' çağrısı
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Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'e tepki gösterdi.

Saldırının bir "terör eylemi" olduğunu belirten Medvedev, "Bugünkü terör saldırısının ardından, Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı. Ona koşulsuz teslim anlaşması imzalanması için bile ihtiyaç yok." ifadesini kullandı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

Zelenski ise Putin'e veya Moskova'ya saldırmadıklarını belirterek "Kendi bölgemizde savaşıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

  • Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
  • Rusya
  • zelenski

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