Karlov suikastine ilişkin iddianamede Gülen şüpheli olarak yer aldı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
- AA
İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı.
Karlov iddianamesinde, Gülen'in yanı sıra Şerif Ali Tekelan, Emrullah Uslu ve saldırganın "örgüt abisi" Şahin Söğüt de şüpheli olarak bulunuyor.
Şüphelilerin "Anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör amaçlı tasarlayarak öldürme" ile suçlandığı iddianamede suikastin arkasında, darbe girişiminin faili, aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu vurgulandı.
İddianamede, FETÖ tarafından düzenlenen suikastin, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik, provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedildi.
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