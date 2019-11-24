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Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil öldü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında üç sivil hayatını kaybetti.

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Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Marrıthırme, El Dar el Kebire, Maaret El Nisan ve Tavil El Halib köylerine havadan saldırı düzenliyor.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, Maaret El Nisan köyüne düzenlenen hava saldırısında üç sivil yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Esed rejimi ve destekçisi İran destekli terörist gruplar, İdlib'in Kefrenbil ilçesine, Keferruma beldesine, Has, Bsakla, Deyr Sünbül ve Hazarin köylerine karadan saldırı düzenledi.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

- GEÇEN AY 75 SİVİL ÖLDÜ
 

Sivil Savunmaya göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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