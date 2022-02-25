İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2022 Cuma / 24 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı! ''Bomba sesleriyle uyandık''
Güncel

Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı! ''Bomba sesleriyle uyandık''

Rusya'ya ait askeri tanklar Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada önce Ukrayna'nın zırhlı aracına, ardından da Türk vatandaşının kullandığı tıra çarptı. Korku dolu anlar yaşayan Türk vatandaşı o anları anlatarak, 'Bomba sesleriyle uyandık' dedi.

IHA25 Şubat 2022 Cuma 11:59 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 11:59
ABONE OL

Hatay'da yaşayan tır şoförü Yusuf Altinöz, ihracat yükünü Ukrayna'ya getirdiği esnada korku dolu anlar yaşadı. Ukrayna Gümrük Kapısı'nın önünde tır aracında uyuduğu esnada bomba sesleriyle uyanan tır şoförü Altinöz, ardından Rusya'ya ait askeri tankın, önce Ukrayna'nın zırhlı aracına ardından da kendi tır aracına çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

"BOMBA SESLERİNE UYANDIK"

Tır şoförü Altinöz o anları İHA'ya anlatarak, "İhracat yükümüzü teslim etmek için Ukrayna'ya geçiş yaptık. Gümrüğün önünde uyumak için beklediğimiz anda sabaha karşı bomba seslerine uyandık. Rusya'nın tankları Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada, arkamızda duran Ukrayna tankına çarpıp yoldan çıkarttı. O esnada Rusya'nın tankı bizim tır aracına da vurdu. Çok şükür bizde bir şey yok. Buradan tahliye edilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.