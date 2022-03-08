Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı sonrası Azerbaycanlıların Türkiye'ye gelişleri devam ediyor

AA 8 Mart 2022 Salı 09:25 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 09:25

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkmen ve Azerbaycanlıların da tahliyesini sürdürüyor.

Kiev, Harkiv, Odessa gibi kentlerde yaşayan Azerbaycan vatandaşı 300 kişi 7 otobüsle tahliye edildi. Tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Başkent Kiev'de bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Safali Sadıkov, AA muhabirine savaşın başlamasının ardından öğrenci yurdundaki sığınakta kalmaya başladıklarını söyledi.

Ukrayna'da endişenin hakim olduğunu anlatan Sadıkov, "Romanya sınırında bir yığılma var. Sınırda bekleyenler yerlerde, stadyumlarda kalıyorlar. Türkiye üzerinden memleketimize gideceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kamuran Salamoğlu da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Salamoğlu, uzun süredir yollarda olduklarını İstanbul'dan daha sonra Bakü'ye devam edeceklerini dile getirerek "Erdoğan ve Aliyev çok çalışkan ve kardeştirler. Türk birliği, dostluğu tarihe hak olunsun, ebedi olsun. Ukrayna halkına da Allah güç, kuvvet versin bizim gibi galip olsun." diye konuştu.