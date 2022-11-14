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Güncel

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi kabul edildi
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193 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.

94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı.

Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.

BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.

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