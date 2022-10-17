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Rusya'nın Yeysk şehrine savaş uçağı düştü

Rusya'nın Yeysk kentine, görgü tanıklarının ifadesine göre bir savaş uçağı düştü. Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından yangın çıktı.

IHA17 Ekim 2022 Pazartesi 19:18 - Güncelleme:
Rusya'nın Yeysk şehrine savaş uçağı düştü
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Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde yerleşim bölgesine savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" denildi.

Pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlattığı ifade edilen açıklamada, pilotun raporuna göre uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu aktarılarak, düşen uçağın yakıt tankının patladığı belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçağın düştüğü binada yangın çıktı. Kazada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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