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Rusya'ya 48 saat süre verdiler: Açıklama yapın

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapması için 48 saat mühlet verdiklerini, aksi takdirde, Viyana Belgesi'ne taraf ülkeler nezdinde olağanüstü toplantı talep edeceklerini bildirdi.

AA11 Şubat 2022 Cuma 19:29 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 19:29
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Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi doğrultusunda, Rusya'dan açıklama beklediklerini belirtti.

Viyana Belgesi'ne göre, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki faaliyetlerine dair detaylı açıklama yapması gerektiğine işaret eden Kuleba, "Rusya'dan, Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve geçici olarak işgal edilen Kırım'daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmasını istedik. Rusya'nın yanıt vermek için 48 saati var." ifadesini kullandı.

Kuleba, Rusya'nın belirlenen süre kapsamında yanıt vermemesi halinde Viyana Belgesi'nin diğer katılımcı devletlerine başvurarak olağanüstü bir toplantı düzenlenmesini talep edeceklerini duyurdu.

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