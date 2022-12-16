'Rusya'ya yaptırımların delinmesine yönelik adım atmadık'

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, Türkiye ile Rusya Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Komisyonda, milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, kara yolu taşımacılığını önemli hale getirdiğini söyleyerek "Ukrayna üzerinden Rusya'ya kara yolu geçişlerinde ciddi sorunlar var, dolayısıyla Gürcistan hattı biraz daha önem kazanmaya başladı." dedi.

Sovyetler Birliği ile 1988'de imzalanan kara yolu taşımacılığı anlaşmasının güncellenmesini hedeflediklerini dile getiren Kaymakcı, Moskova'da 6 Kasım 2020'de Türkiye ile Rusya Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile kara yolu taşımacılığı konusundaki bazı sorunların aşılmaya çalışıldığını ifade etti.

Anlaşmayla toplam yüklü ağırlığı 6 tonun altında kalan taşıtlarla yapılan ikili ve transit taşımalarda geçiş belgesinin aranmayacağını aktaran Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Yeni alınan taşıtların boş olarak ihracatları yine geçiş belgesinden muaf olacak. Her yılın sonunda artan geçiş belgelerinin müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacağı hükme bağlanıyor. Her yıl ayrı bir protokol yapılma zorunluluğu bu anlaşmayla ortadan kalkacak. Elektronik geçiş belgelerinin kullanımının önü açılıyor. Türkiye'de girişte uygulanan 550 litre akaryakıt kısıtlaması yasal bir zemine oturtuluyor. Rusya tarafı anlaşmanın onay işlemlerini tamamladı."

- RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN TİCARETE ETKİLERİ

Avrupa Birliğinin (AB) bugüne kadar Rusya'ya 8 yaptırım paketini kabul ettiğini anımsatan Kaymakcı, "Türkiye, AB'nin yaptırımlarını anlıyor ancak kendi çıkarlarını korumak ve kendi politikasını gütmek zorunda." diye konuştu.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın birliği ve bütünlüğünü sonuna kadar savunduğunu, bu konuda herhangi bir tereddüdün söz konusu olmadığını belirten Kaymakcı, "Şu ana kadar AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların delinmesine zemin oluşturacak hiçbir adımı atmadık hatta bu konuda getirilen önerileri reddettik." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bu konuyu gündeme getirdiğini söyleyen Kaymakcı, "AB ülkelerinden bu konunun gündeme getirildiğini pek duymadık ama komşu ülkeler, özellikle Türkiye'ye karşı, AB'nin her toplantısını kullanarak bu konuyu gündeme getiriyorlar." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımları deldiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını gösteren verileri ilgililerle paylaştıklarını bildiren Kaymakcı, "Türkiye'nin herhangi bir şekilde, AB yaptırımlarını deldiğine, deldirilmesine zemin hazırladığına veya bunu kolaylaştırdığına dair hiçbir durum, veri yok; bunu da karşı tarafa ilettik." dedi.

- "NİHAİ HEDEFİMİZ, KOTASIZ TAŞIMA"

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Rusya ve diğer ülkelerle yapılan kara yolu taşımacılığında geçiş belgeleriyle taşıma yapıldığını, bu belgelerin bir kotaya tabi olduğunu kaydetti.

Rusya ile imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın, Türkiye'ye 6 tonun altındaki araçlarda belge muafiyetini getireceğini ve ihraç taşımalarda ellerini oldukça güçlendireceğini belirten Baştor, "Elektronik geçiş belgeleri konularında da birtakım hükümler getirdik. Bu da bizim için son derece önemli. Herhangi bir basılı belgeye ihtiyaç duymadan, tamamen elektronik ortamda Rusya ile karşılıklı taşıma gerçekleştirebileceğiz." şeklinde konuştu.

Geçiş belgeleri konusunda Rusya ile bu anlaşmanın dışında düzenli Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantıları da yaptıklarını ve kotaları bu toplantılarda belirlediklerini aktaran Baştor, nihai hedeflerinin kotasız taşıma olduğunu, toplantılarda muhataplarla bunun müzakeresini yaptıklarını ifade etti.

Türk taşımacıların Ruslardan iki kat fazla taşıma yaptığını dile getiren Baştor, şunları kaydetti:



"En son 30 Kasım'da, sistem üzerinden aldığımız rakamlara göre, Türk plakalı taşıtlar Türkiye'den Rusya'ya 18 bin 804 taşıma yaparken Rus plakalı taşıtlar 10 bin 956 taşıma gerçekleştirdi yani Türkiye'den Rusya'ya ihraç taşımalarda pazar tamamen elimizde. Aynı şekilde Rusya'dan Türkiye'ye ithal taşımalarda Türk plakalı taşıtlarla 13 bin 648 taşıma, Rus plakalı taşıtlarla 7 bin 445 taşıma gerçekleştirildi."