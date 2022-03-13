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Rutin yol kontrolünde 140 kilogram eroin ele geçirildi

Diyarbakır'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi.

AA13 Mart 2022 Pazar 08:31 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 08:31
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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolü yaptı.

Ekipler, M.K.S. ve F.S'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli aracı durdurdu.

Narkotik eğitimli dedektör köpek, "Risko ve Çiko"nun yardımıyla yapılan aramada aracın gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 paket halinde 140 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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