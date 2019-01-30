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Hatay'da rüzgar türbini alev alev yandı

Hatay’da, alev alarak yanan rüzgar türbini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Samandağ ilçesine bağlı Sebenoba Mahallesi yakınlarında bulunan, bir enerji şirketine ait olan rüzgar türbininde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yanan rüzgar türbini, olayı gören vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu alev alan rüzgar türbinini söndürdü.
 
Firma görevlileri olay yerinde incelemelerde bulunurken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
 

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