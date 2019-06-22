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S-400 hazımsızlığı sürüyor! Küstah tehdit

Türkiye'nin bağımsız bir adım atarak Rusya'dan S-400 almasına dayanamayan ABD'nin dışişleri yetkilisi, 'Türkiye'ye yaptırım seçeneği çok olası' dedi.

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ABD yönetimi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına karşılık ekonomik yaptırıma maruz kalması olasılığının son derece olası bir seçenek olduğunu belirterek yeni bir tehditte bulundu.  NATO’nun karargahının bulunduğu Brüksel’e ziyareti sırasında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Clarke Cooper, “Çözüm bulmak bugün hâlâ mümkün ancak yaptırım olasılığı mevcut ve bu noktada son derece uygulanabilir bir seçenek” ifadelerini kullandı. Cooper, “Mike Pompeo (Dışişleri Bakanı) şu anda, Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar açısından uygulanabilecek her türlü derinliği analiz ediyor” dedi. Cooper ABD ile diğer NATO üyeleri arasında bu mesele konusunda bir görüş ayrılığı olmadığını belirtti. 
 
'GERİ ADIM YOK' MESAJI
 
İstanbul’da yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasından geri adım olmayacağının mesajını bir kez daha vermis, Amerika’nın NATO üyesi Türkiye’ye yaptırım uygulamadan önce dikkatli düşünmesi gerektiğini söylemişti.
 
(Akşam)

Bakan Soylu´dan FOX TV´ye: Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz

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