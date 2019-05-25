S-400 rahatsızlığının nedeni belli oldu

Türkiye S-400 hava savunma sistemi için artık gün sayıyor. Yerli ve milli savunma hamlelerinin ardından Türkiye'nin Rusya’yla imzaladığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması başta ABD olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti.

Türkiye, Rusya'dan S-400 satın alan ilk NATO ülkesi oldu. 2.5 milyar dolar karşılığında Türkiye’ye 4 S-400 sistemi konuşlanacak. İlk sevkıyatın yapılacağı temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye’ye yönelik tehditler çığ gibi büyüdü. ABD açık açık Ankara’yı tehdit ederek S-400 yerine Patriot hava savunma sistemi alınmasını sağlamaya çalıştı.

TÜRKİYE'YE BÜYÜK GÜÇ KATACAK

Washington yönetiminin erteleme çabalarına rağmen Türkiye’den ‘anlaşma bitti’ mesajı tüm dünyaya verildi. Ankara’yla birlikte Kremlin’de anlaşmadan ve teslimattan geri adım atılmasının söz konusu olmadığını defalarca vurguladı. Ankara’nın tüm baskı ve tehditlere karşı almakta kararlı olduğu S-400 hava savunma sistemi, Türkiye’ye büyük güç katacak.

Dünyanın en etkili hava savunma sisteminin roketlerinin menzili 400 kilometre ve 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyorlar. Sesin 14 katı hıza sahip ve saatte 18 bin kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Uçaklara, akıllı ve balistik füzelere karşı kullanılabiliyorlar. Hava savunma sistemleri Türkiye’nin güneyine kurulursa 400 kilometreden uçak veya füzelere kilitlenip 250 kilometreden vurabilecek. Ankara’nın bu hamlesi güneyden gelebilecek her türlü hava saldırısını caydırma anlamına gelecek.

KONTROL ÇEMBERİ

Türkiye böylece terörden temizlediği bölgenin güvenliğini tam olarak sağlayabilecek. S-400’ler Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ın hava sahasında da Türkiye'ye büyük üstünlük kazandıracak. Ankara bölgede isterse kuş bile uçurtmayabilir. S400 Ege bölgesine kurulduğunda bütün Yunanistan hava sahasını kontrol edebilir.

(Güneş)