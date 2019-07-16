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S-400 sonrası ABD'den ilk ziyaret

Hava savunma sistemi S-400’ün Ankara’ya sevkiyatı sürerken ABD’den üst düzey bir heyetin bu hafta Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

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ABD ve Türkiye’yi krizin eşiğine getiren S-400 hava savunma sistemlerinin Ankara’ya sevkiyatı sürerken, ABD’den üst düzey bir heyetin bu hafta Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Asker ve sivillerden oluşan heyetin, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. S-400 sevkiyatı sonrası ABD tarafından Türkiye’ye ilk ziyaret olması sebebiyle önem taşıyan kritik görüşmede; S-400 sevkiyat süreci, F-35 programı, muhtemel CAATSA yaptırımları ve Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.
 
‘GÜVENLİ BÖLGE’ ADIMI
Son günlerde TSK’nın Suriye sınırındaki hareketliliği ve sınır hattına askeri sevkiyatı dikkat çekerken, Ankara’ya gelecek ABD’li üst düzey heyetin S-400’ün yanı sıra Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlan ‘güvenli bölge’ konusunda da temaslarda bulunması bekleniyor. Bu arada dün de Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Türkiye’deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü tır ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı. Güvenlik tedbirleri altında ilçe merkezinden geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.

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