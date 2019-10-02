Akar, TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilen açılış resepsiyonunda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"HAVA KUVVETLERİ ÇALIŞIYOR"

Bir gazetecinin, "S-400'leri kullanmayın, paketinden çıkarmayın." gibi söylemlerin olduğunu hatırlatması üzerine Akar, "Başlangıçtan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı kararlar devamlı irdeleniyor. Önce dediler ki 'Alamazsınız', aldık. 'Getiremezsiniz', getirdik. Hiçbir sorun yok. Biz planladığımız şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Sürecin planlandığı şekilde işlediğini belirten Akar, S-400'lerin nereye konuşlandırılacağına ilişkin soruya da "Hava Kuvvetleri çalışıyor. Teknik bir konu." cevabını verdi.