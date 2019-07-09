Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 9 Temmuz’da dönem başkanı Bosna Hersek’in evsahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılacağını söyledi.

BALKANLARI UZAKTAN SEYREDEMEYİZ

Seyahatinde kendisine bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlardan oluşan bir heyetin eşlik edeceğini dile getiren Erdoğan, “Biliyorsunuz Türkiye tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz” diye konuştu. Erdoğan, sadece ikili planda değil çeşitli işbirliği platformlarıyla da bölgesel istikrarın devamına katkı sunulduğunu ifade ederek, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği ve diyalog platformu olduğunu kaydetti.

BİZİ SONDAJDAN ALIKOYAMAYACAKLAR

Soruları da cevaplayan Erdoğan Doğu Akdeniz’deki son durumla ilgili değerlendirmesinin istenmesi üzerine Türkiye’nin sondaj gemilerinin arama, tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettirdiğini söyledi. Erdoğan, “Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum” diye konuştu. Şu anda Türkiye ve KKTC’nin süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Uluslararası camiada da en son G-20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabii Yunanistan’da malum bir seçim oldu ve Miçotakis yüzde 40’a yakın, yüzde 39 küsur bir oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış durumda ve 160’a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Kendisini aradım, tebrik ettim ve temennim odur ki inşallah Yunanistan’da yeni bir süreci, barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz, isteğimiz Ege’de, Akdeniz’de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım.”

S-400’LERİN YÜKLENMESİ SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan, S-400 Hava Savunma Füzeleri’nin ne zaman teslim alınacağı ve nereye konuşlandırılacağı sorusuna şu karşılığı verdi: “Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur ama yolculuk hazırlığı sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları, bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ondan sonra da zaten -uçakla gelecekler biliyorsunuz- bu gelen S-400’ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için özellikle de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz.”

Güvenliğimiz bu topraklardan başlar

BAŞKAN Erdoğan, Butmir Askeri Üssü’nde bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü bünyesindeki Türk birliğine ziyarette bulundu. Burada konuşan Erdoğan, şu anda gönül coğrafyasında bir arada bulunduklarını belirterek, “Türkiye’nin ne Avrupa’daki ne Kuzey Afrika’daki ne de Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya’daki gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Bu topraklarda yaşanan her olay, her hadise doğrudan ve dolaylı olarak ülkemizi etkilemektedir” dedi. “Türkiye’nin güvenliği sınırlarında değil, kardeş coğrafyaların başkentlerinde başlar” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Afganistan huzur bulmadan, Irak barışa kavuşmadan, Suriye’de çatışmalar durmadan bizim de huzura kavuşmamız mümkün değildir. Balkanlar istikrar içinde olmazsa Türkiye de tam manasıyla refah içinde olamaz. İşte bu anlayışla gönül coğrafyamızdaki sıkıntılarla yakından ilgileniyoruz. Türkiye asla yayılmacı, müdahaleci bir perspektifle hareket etmemektedir. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz sadece kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. “Bosna Hersek’te oluşabilecek bir istikrarsızlığın yalnızca bölgenin değil, tüm dünyanın barış ve istikrarını riske artabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Bu bağlamda da EUFOR Althea gibi misyonların ehemmiyeti açıktır. Bu misyonun varlığı, Bosna Hersek’in güvenlik ve istikrarı noktasında birçok başarıyı beraberinde getirmiştir. Timlerimiz, Boşnak, Sırp ve Hırvat üst düzey yöneticilerle diyalog halindedir” ifadesini kullandı. BiLGE KRAL ALiYA’YA DUA BAŞKAN Erdoğan, Bosna Hersek’teki temasları kapsamında Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret etti. Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı’na ve Aliya İzzetbegoviç’in mezarına çelenk bırakarak dua etti.