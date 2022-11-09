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Saadet Partisi'nin kanalında skandal yayın! Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e övgüler dizdi

Saadet Partisi'ne yakın medya kuruluşu TV 5, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayınına konuk etti. 'Düşünme Vakti' isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Şükür'e övgüler yağdırdı. Skandal yayına tepki yağdı.

9 Kasım 2022 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Saadet Partisi'nin kanalında skandal yayın! Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e övgüler dizdi
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Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV 5, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı. 'Düşünme Vakti' isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ firarisi Hakan Şükür'den övgüyle bahsetti.

Kayacı, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Skandal sözlerle firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e methiyeler dizen Kayacı şöyle devam etti:

"Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum."

TV 5 ekranlarında FETÖ'cü Şükür'den övgüyle söz edilen anlar tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, TV 5 kanalına ve sunucu Mehmet Ali Kayacı'ya büyük tepki gösterdi.

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