Güncel

Saadettin Saran ifade verdi

Hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifade verdi.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
Saadettin Saran ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

