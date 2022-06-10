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Saat verildi: İstanbul'a yağış uyarısı

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerden başlayarak gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri görülmesi bekleniyor.

IHA10 Haziran 2022 Cuma 10:58 - Güncelleme:
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Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruda meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren (14.00) Silivri ve Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerden başlayarak il genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı aktarıldı.

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde önümüzdeki hafta ortasına kadar Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması beklendiği kaydedilen uyarıda, "Sıcaklıkların bu geceden itibaren hızla 4-7 derece birden azalarak Pazar gününe kadar 22 dereceler civarına gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 13 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece altında, 17-24 Haziran tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor" denildi.

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