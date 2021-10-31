31 Ekim 2021 Pazar 15:35 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 15:35

Şu an Türkiye'de saat kaç? sorusu sabah saatlerinden bu yana arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Dünya'nın birçok yerinde saatler geri alındı. Akkıllı telefon ve bilgisayarlarında saatin farklı olduğunu gören vatandaşlar Şu an Türkiye'de saatin kaç olduğunu merak etti. Peki Saatler geri mi alındı 2021? İşte Türkiye'de saat bilgisi

SAATLER GERİ Mİ ALINDI 2021?

Avrupa'da kış saati uygulaması başladı. 30 Ekim Cumartesi'yi 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 03.00'te saatler bir saat geri alındı.

2016 yılından beri sabit saat uygulamasını sürdüren Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak geri almış, vatandaşlar kafa karışıklığı yaşamıştı.

Türkiye'de ise yaz saati uygulaması devam ediyor.

2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son veren Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak. Peki Türkiye'de Saatler geri mi alındı 2021?

ŞU AN TÜRKİYE'DE SAAT KAÇ?

Elektronik aletlerin saatleri, kış ve yaz saati uygulaması doğrultusunda otomatik güncelleniyor. Dünyanın birçok ülkesinde kış saati uygulaması kapsamında saatler bir saat geri alındı.

Türkiye'de kış saati uygulaması 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.