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Saatlerdir her yerde aranan engelli, arazide uyurken bulundu

Gaziantep'te kaybolan ve 11 saattir aranan zihinsel engelli 47 yaşındaki Dede Aslan, arazide bir kayanın yanında bitkin halde uyurken bulundu.

DHA7 Eylül 2024 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Saatlerdir her yerde aranan engelli, arazide uyurken bulundu
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İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli Dede Aslan, dönmeyince ailesi aramaya başladı. Mahalle muhtarı İlhan Horoz, yakınları Aslan'a ulaşamayınca durumu jandarmaya haber verdi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen 116 jandarma ve mahallelinin de katıldığı geniş çaplı arama başlatıldı. Ekipler, 11 saat sonra, akşam saatlerinde Dede Aslan'ı evinden 1 kilometre uzaklıkta, arazide bir kayanın yanında bitkin halde uyurken buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Aslan'ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, ailesi ise ekiplere teşekkür etti.

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