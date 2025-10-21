İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

Sabah sessizliğini çığlıklar böldü! Sinir krizi geçiren kadın kendini yola attı

Bursa'da sabahın ilk ışıklarında yol ortasında sinir krizi geçiren kadın, ekipleri alarma geçirdi.

IHA21 Ekim 2025 Salı 10:17
Sabah sessizliğini çığlıklar böldü! Sinir krizi geçiren kadın kendini yola attı
Korkutan olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gazcılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yatarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

