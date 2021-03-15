15 Mart 2021 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:58

Şaban ayı resimli mesajları 2021 yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayına Mart'ın 14'ü itibariyle girmiş bulunmaktayız. İslam alemi için faziletli aylardan olan bu ayın başlangıcını kutlamak için sevdiklerine Şaban ayı mesajları göndermeye başladı. Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen bu ayın gelişini Müslüman kardeşleriyle paylaşmak isteyenler için Şaban ayı mesajları resimli gönderileri haberimizde derledik.

Peygamber (sav) Efendimiz, "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının önemini belirtmiştir. İşte en güzel, dualı ve anlamlı Şaban ayı mesajları resimli: Şaban ayı resimli mesajları 2021

ŞABAN AYI MESAJLARI (RESİMLİ)

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerimin, Şaban ayını tebrik ederim...

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şaban ayınız mübarek olsun...

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Şaban ayınızı tebrik ederim...

"Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." Amin.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Şaban ayınızı tebrik ederim...

Peygamber (sav) Efendimiz, "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. Şaban ayınız mübarek olsun...

Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim...

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah'ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Şaban ayınız mübarek olsun...

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Şaban ayınız mübarek olsun...

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Bu Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)

Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şa'ban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.

Aynı zamanda mübarek Berat Gecesi de Şaban ayı içindedir. Şaban ayının 15. gecesi Berat Gecesidir.

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