Sabancılar'ın evindeki gizli kayıt skandalında ikinci perde

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın konutunda 6 Aralık 2022'de ailenin sağlık durumuyla ilgili yapılan toplantıda, ailenin hemşiresi Mukaddes S.'nin gizli kayıt yaptığının fark edilmesi üzerine başlayan yargı sürecinde diğer hemşire Dilek A.Ç. tanık oldu.

Savcılık soruşturmasında, skandalların odağındaki hemşire Mukaddes S., herhangi bir kayıt yapmadığını, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu savunmuştu. Sabah'ın haberine göre, Soruşturma kapsamında evin diğer hemşiresi Dilek A.Ç. de 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.

Dilek A.Ç., toplantıda Ebru Y. adlı çalışanın Mukaddes S.'nin ses kaydı aldığını fark ettiğini, kaydı silmesini istediklerinde telefonunda başka tarihlerde de kayıt aldığını gördüklerini söyledi.

Dilek A.Ç., "Sabancı Müzesi 1', 'Sabancı Müzesi 2' şeklinde kayıtları isimlendirmişti. Bu kayıtları silmesi için Ebru Y. rica etti" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.