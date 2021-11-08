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Sabiha Gökçen Havalimanı kullanacaklar dikkat! Resmi açıklama yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın azaltma yapılacağı bildirildi.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 20:22 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:22
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından paylaşılan Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı sonucuna göre, Marmara Bölgesi'nde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, yarın saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 azaltma yapılacak.

Yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip edebileceği kaydedildi.

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