06.02.2020 13:18 - Güncelleme: 06.02.2020 13:57

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti.

Pegasus Genel Müdürü Tevfik Mehmet Nane, dünkü kazanın ardından açıklamalarda bulundu. Mehmet Nane'nin açıklamalarından satır başları:

Maalesef üç vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. Saat 13.00 itibarıyla 56 yaralı taburcu edildi.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı kara kutular alındı. Deşifreler başladı. Hep beraber raporları bekliyoruz. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir.

Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonra bize düşen ne varsa yapacağız, ekiplerimiz 24 saat çalışmaktadır.



Giden canları geri getirmek mümkün değil, kalanların acısını hafifletmek elimizde.