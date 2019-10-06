18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yılın 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen, yılın 9 ayının yanı sıra eylül ayı yolcu ve uçak rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 26 milyon 650 bin yolcu kullandı. Yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 10 milyon 449 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 16 milyon 203 bin oldu.

Yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 172 bin 3 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

- EYLÜLDE 3 MİLYON 149 BİN YOLCU, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NI KULLANDI
 

Açıklamaya göre, geçen ay 3 milyon 149 bin yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu artışı eylülde de devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 19 artış göstererek 1 milyon 292 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 1 milyon 856 milyon oldu.

Öte yandan, eylül ayında zamanında kalkış oranı yüzde 91 olarak gerçekleşti. 9 ayın zamanında kalkış ortalaması ise yüzde 88 oldu.

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Korkutan uyarı: Stoklar tükeniyor

Korkutan uyarı: Stoklar tükeniyor

'ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delilidir'

'ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delilidir'

Ankara'da 2,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü! Soruşturma başlatıldı

Ankara'da 2,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü! Soruşturma başlatıldı

Metrobüs, metrobüse çarptı: Yaralılar var

Metrobüs, metrobüse çarptı: Yaralılar var

Suriye sınırında hareketlilik! Başkan Erdoğan'ın açıklaması panikletti

Suriye sınırında hareketlilik! Başkan Erdoğan'ın açıklaması panikletti

FETÖ imamı itiraf etti, yeni detaylar ortaya çıktı: ByLock'tan 3 yıl önce...

FETÖ imamı itiraf etti, yeni detaylar ortaya çıktı: ByLock'tan 3 yıl önce...

İnanılmaz olay! Uyuşturucu kaçakçıları geri dönüp polisleri kurtardı

İnanılmaz olay! Uyuşturucu kaçakçıları geri dönüp polisleri kurtardı

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA