Sabina Berberoviç: Gençlerimizin milli bir duyguya sahip olmalarını istiyoruz

AA 3 Ekim 2021 Pazar 02:22 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 02:22

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulan "Aliya İzzetbegoviç Vakfı"nın Bursa tanıtım toplantısı Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosluğunda yapıldı.

Programa katılan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızı Sabina Berberoviç, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye halkı ve devletine de teşekkürlerini sunan Berberoviç, Türkiye'nin her aşamada kendilerine destek olan bir ülke olduğunu söyledi.

"BİZİM İÇİN İSLAMOFOBİ PANDEMİSİ HEPSİNDEN DAHA ÖNEMLİ"

Berberoviç, salgının herkesi olumsuz etkilediğini aktararak, şunları söyledi:

"Pandemiyi atlatıyoruz fakat bazı sorun ve problemler var ki onları atlatmak daha zor. O da ayrı bir pandemi sayılır. Dünyada yayılan bu durum, aslında insanlığın temel sorunlarından birisi haline geldi. Bu temel insani değerler babamın uğruna savaştığı değerlerdi. Bunlar özgürlük, adalet ve dürüstlük. Aslında bizim için İslamofobi pandemisi hepsinden daha önemli. Biz Aliya İzzetbegoviç'in de belirlediği temel insani değerler üzerinde çalışıyoruz."

Aliya İzzetbegoviç'in değerlerine sahip çıkıp onun mücadelesine devam ettirmeleri gerektiğini belirten Berberoviç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir zaman özgürlüğü, adaleti ve dürüstlüğü sağlamak kolay olmadı. Fakat biz bunun için mücadeleye devam edip başaracağız. Aliya İzzetbegoviç'in entelektüel mirasını oluşturan bu değerler onun ölümün 18'inci yıl dönümünde dünyada saldırıya uğradığı değerledir. Aliya İzzetbegoviç'e karşı da saldırılar devam ediyor. Fakat bugün o yok bizler, Bosna Hersek var. Bizim de bu değerlere sahip çıkmamız ve onun mücadelesini devam ettirmemiz gerekiyor. Bu aslında temel bir varlık sorununa geliyor. Bununla mücadele etmemek bizim varlığımıza tehdit oluşturuyor. Gençlerimizin rehbersiz kalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla gençlerimiz yurt dışında imkânları kovalamak zorunda kalıyorlar ve ana vatanlarıyla ilişkileri kesilebiliyor. Bu nedenle vakfımızın en önemli amaçlarından birisi de gençlerin Bosna Hersek'te başarılı olmaları ve ülkemiz için çalışmalarını sağlamak. Milli bir duyguya sahip olmalarını istiyoruz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Aliya İzzetbegoviç'in hayatını ülkesine adamış önemli bir lider olduğunu aktardı.

Aktaş, dünyada birçok liderlerin gelip geçtiğini ifade ederek, "Davası, idealleri için çarpışanla şehit olanlar oldu. Ömrünü bu işlere adayanlar oldu. Çok az kişi dönemini ve kendisini geleceğe ismini yazdırdı. Aliya İzzetbegoviç'de bunlardan birisidir." dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Alagiç, önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, Türkiye'deki insanların Aliya İzzetbegoviç'in emanetini iyi koruduğunu söyledi.

Program, Vakfın tanıtımı ile devam etti.