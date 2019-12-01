11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sabriye Şengül nereli? Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında?

Sabriye Şengül nereli? Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Son günlerde en çok araştırılan isimler arasında yer alan Sabriye Şengül kafes dövüşü ile gündeme geldi. Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil eden Survivor'ın eski yarışmacılarından boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, İngiltere'de düzenlenen Bellator Londra kafes maçına çıktı. İlk defa çıktığı kafes dövüşünde Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede nakavt olan Şengül, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından 'Sinirime ve hırsıma yenik düştüm' paylaşımıyla takipçilerinden özür diledi. Sabriye Şengül'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son zamanların en çok merak edilen ismi olan Sabriye Şengül hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Sabriye Şengül nereli? Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil eden Survivor'ın eski yarışmacılarından boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, İngiltere'de  düzenlenen Bellator Londra kafes maçına çıktı. İlk defa çıktığı kafes dövüşünde Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede nakavt olan Şengül, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından "Sinirime ve hırsıma yenik düştüm" paylaşımıyla takipçilerinden özür dilemişti. Sabriye Şengül'ün hayatı hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. 
 

 
SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 
Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon Vakfıkebir’de dünyaya geldi. 2006 senesinde boksa ilgi duymaya başlayan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”
 
 
SABRİYE ŞENGÜL BAŞARILARI
Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.
 
Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu: Ülkesine iade edildi

Bakanlık duyurdu: Ülkesine iade edildi

Türkiye ilk kez 1924 yılında tanıştı! Tescil başvurusu yapılacak

Türkiye ilk kez 1924 yılında tanıştı! Tescil başvurusu yapılacak

Kars'ta korkutan deprem!

Kars'ta korkutan deprem!

Yerli otomobil ihracatta başarı sağlar

Yerli otomobil ihracatta başarı sağlar

Bakan Soylu talimatı vermişti: Kıyafetleri değişti

Bakan Soylu talimatı vermişti: Kıyafetleri değişti

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Uygulama bugün başladı

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Uygulama bugün başladı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Yağmur ve kar geliyor

6 milyonluk zimmete pişkin savunma

6 milyonluk zimmete pişkin savunma
 

POPÜLER HABERLER

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı

Türkiye için tarihi gün: Ve TANAP Avrupa'ya bağlandı

Türkiye için tarihi gün: Ve TANAP Avrupa'ya bağlandı

2014 yılında keşfedilmişti... Suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı

2014 yılında keşfedilmişti... Suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı

66 yıl önce Amerika'dan getirildi! Kilosu 40 lira

66 yıl önce Amerika'dan getirildi! Kilosu 40 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA