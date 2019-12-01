Son zamanların en çok merak edilen ismi olan Sabriye Şengül hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Sabriye Şengül nereli? Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil eden Survivor'ın eski yarışmacılarından boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, İngiltere'de düzenlenen Bellator Londra kafes maçına çıktı. İlk defa çıktığı kafes dövüşünde Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede nakavt olan Şengül, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından "Sinirime ve hırsıma yenik düştüm" paylaşımıyla takipçilerinden özür dilemişti. Sabriye Şengül'ün hayatı hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon Vakfıkebir’de dünyaya geldi. 2006 senesinde boksa ilgi duymaya başlayan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”

SABRİYE ŞENGÜL BAŞARILARI

Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.