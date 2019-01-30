PRP TEDAVİSİ NEDİR?

Saç dökülmesi için PRP (trombosit bakımından zengin plazma) tedavisi, bir kişinin kanının alındığı, işlendiği ve kafa derisine enjekte edildiği üç aşamalı bir tıbbi tedavidir.

Araştırmalar, PRP enjeksiyonlarının doğal saç büyümesini tetiklediğini ve saç folikülüne kan tedarikini artırarak ve saç milinin kalınlığını artırarak koruduğunu ortaya koyuyor. Bazen bu yaklaşım diğer saç dökülmesi prosedürleri veya ilaçlarıyla birleştirilebilir.

PRP terapisi 1980'lerden beri kullanılıyor. Yaralı tendonların iyileşmesi, bağlar ve kaslar gibi problemlerde de kullanılmıştır.

PRP TERAPİ SÜRECİ

PRP tedavisi üç aşamalı bir işlemdir. Çoğu PRP terapisi 4-6 hafta arayla üç tedavi gerektirir. Bakım tedavileri her 4-

6 ayda bir yapılır.

Aşama 1: Kanınız - tipik olarak kolunuzdan - alınır ve bir santrifüje konur (farklı yoğunluktaki sıvıları ayırmak için hızla dönen bir makine).

Aşama 2: Santrifüjde yaklaşık 10 dakika sonra kanınız üç katmana ayrılır: trombosit zayıf plazma, trombosit zengin plazma ve kırmızı kan hücreleri

Aşama 3: Trombosit bakımından zengin plazma bir şırınganın içine çekilir ve daha sonra saçların uzamasını gerektiren bölgelere enjekte edilir.

PRP TEDAVİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

PRP tedavisi kendi kanınızı kafa derinize enjekte etmeyi içerdiğinden, bulaşıcı bir hastalık geçirme riski yoktur. Saç dökülmesi için PRP tedavisine karar verirseniz, doktorunuza eğer varsa anesteziye toleransınızı önceden bildirin.

Takviyeler ve şifalı bitkiler de dahil olmak üzere işlemden önce aldığınız tüm ilaçları bildirdiğinizden emin olun. Kan seyreltici ilaçlar almayın, sigara kullanmayın, alkol vs tüketmeyin. Ayrıca, varsa tedavi gördüğünüz rahatsızlıklarınız bu konuda da doktorunuzu bilgilendirmeyi unutmayın.

Saç dökülmesinde PRP tedavisi için daha ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerraha başvurmanız gerekir.

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