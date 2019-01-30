15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2664
  • 6,0244
  • 222.404
  • 104.453
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Saç dökülmesinde PRP tedavisi

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, saç dökülmesinde PRP tedavisini sizler için anlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PRP TEDAVİSİ NEDİR?

Saç dökülmesi için PRP (trombosit bakımından zengin plazma) tedavisi, bir kişinin kanının alındığı, işlendiği ve kafa derisine enjekte edildiği üç aşamalı bir tıbbi tedavidir.
 
Araştırmalar, PRP enjeksiyonlarının doğal saç büyümesini tetiklediğini ve saç folikülüne kan tedarikini artırarak ve saç milinin kalınlığını artırarak koruduğunu ortaya koyuyor. Bazen bu yaklaşım diğer saç dökülmesi prosedürleri veya ilaçlarıyla birleştirilebilir.
 
PRP terapisi 1980'lerden beri kullanılıyor. Yaralı tendonların iyileşmesi, bağlar ve kaslar gibi problemlerde de kullanılmıştır.
 
PRP TERAPİ SÜRECİ

PRP tedavisi üç aşamalı bir işlemdir. Çoğu PRP terapisi 4-6 hafta arayla üç tedavi gerektirir. Bakım tedavileri her 4-

6 ayda bir yapılır.
 
Aşama 1: Kanınız - tipik olarak kolunuzdan - alınır ve bir santrifüje konur (farklı yoğunluktaki sıvıları ayırmak için hızla dönen bir makine).
 
Aşama 2: Santrifüjde yaklaşık 10 dakika sonra kanınız üç katmana ayrılır: trombosit zayıf plazma, trombosit zengin plazma ve kırmızı kan hücreleri
 
Aşama 3: Trombosit bakımından zengin plazma bir şırınganın içine çekilir ve daha sonra saçların uzamasını gerektiren bölgelere enjekte edilir.
 
PRP TEDAVİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
 
PRP tedavisi kendi kanınızı kafa derinize enjekte etmeyi içerdiğinden, bulaşıcı bir hastalık geçirme riski yoktur. Saç dökülmesi için PRP tedavisine karar verirseniz, doktorunuza eğer varsa anesteziye toleransınızı önceden bildirin.
Takviyeler ve şifalı bitkiler de dahil olmak üzere işlemden önce aldığınız tüm ilaçları bildirdiğinizden emin olun. Kan seyreltici ilaçlar almayın, sigara kullanmayın, alkol vs tüketmeyin. Ayrıca, varsa tedavi gördüğünüz rahatsızlıklarınız bu konuda da doktorunuzu bilgilendirmeyi unutmayın.
Saç dökülmesinde PRP tedavisi için daha ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerraha başvurmanız gerekir.
 
#GüncelÖztürk #SaçDökülmesi #PRPTedavisi
 

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan 'Venezuela' uyarısı! Seyahat etmeyin

Trump'tan 'Venezuela' uyarısı! Seyahat etmeyin

TSK göz açtırmıyor: Binlerce FETÖ'cü açığa alındı

TSK göz açtırmıyor: Binlerce FETÖ'cü açığa alındı

AK Parti seçim sloganı belli oldu

AK Parti seçim sloganı belli oldu

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

MİT'den bir operasyon daha! Kritik isim yakalandı

MİT'den bir operasyon daha! Kritik isim yakalandı

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor
 

POPÜLER HABERLER

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA