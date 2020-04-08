08 Nisan 2020 Çarşamba 08:06 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 08:06

Kovid-19’un bulaşma riskine karşı saçla temasa da dikkat edilmesi gerektiği önerildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, “Eğer hasta bir kişinin salgıları saçınıza gelmiş ve siz saçınıza elledikten sonra elinizi yüzünüze götürürseniz virüs bulaşabilir” dedi.

Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu virüs nedeniyle elbiselerin yıkanmasına da değindi.

Koronavirüsün cansız yüzeyde uzun süre canlı kalamadığını belirten Eyüpoğlu, kısa süre giyilen elbiselerin yıkanmasına gerek olmadığını, havalandırıldıktan sonra tekrar giyilebileceğini söyledi. Eyüpoğlu, “Sık yıkanmak ve giysileri sık yıkamak temel hijyen nedeniyle önemlidir” uyarısında bulundu.

(Yeni Şafak)